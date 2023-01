Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Montagmittag mit kaum veränderter Tendenz

Die Deutsche Bank-Aktie bewegte sich um 12:04 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 11,97 EUR. Bei 12,06 EUR markierte die Deutsche Bank-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze büßte die Deutsche Bank-Aktie bis auf 11,90 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 12,02 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.923.875 Deutsche Bank-Aktien.

Am 10.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 14,64 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 18,20 Prozent hinzugewinnen. Am 03.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 7,25 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 65,15 Prozent könnte die Deutsche Bank-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Deutsche Bank-Aktie bei 14,15 EUR.

Am 26.10.2022 hat Deutsche Bank in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,57 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,20 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 6.918,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Bank 6.000,00 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 02.02.2023 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz auf den 01.02.2024.

Experten taxieren den Deutsche Bank-Gewinn für das Jahr 2021 auf 1,21 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Deutsche Bank-Aktie in Grün: Deutsche Bank verringert offenbar Boni für Investmentbanker

Deutsche Bank-Aktie freundlich: Compliance-Kontrollen in Prüfung - Deutsche Bank ernennt neue Compliance-Chefin

CureVac-Aktie, BioNTech-Aktie & Co: Diese Gründe sprechen für eine Aktienplatzierung im Ausland

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Bank AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Bank AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Bank AG

Bildquellen: hans engbers / Shutterstock.com