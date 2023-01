Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Vormittag in Grün

Im XETRA-Handel gewannen die Deutsche Bank-Papiere um 09:22 Uhr 0,4 Prozent. Die Deutsche Bank-Aktie legte bis auf 12,05 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 12,02 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Bank-Aktien beläuft sich auf 298.829 Stück.

Am 10.02.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 14,64 EUR. Gewinne von 17,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 03.10.2022 bei 7,25 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 66,01 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gaben als mittleres Kursziel 14,15 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte Deutsche Bank am 26.10.2022 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,57 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Deutsche Bank ein EPS von 0,20 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6.918,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 15,30 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Deutsche Bank einen Umsatz von 6.000,00 EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 02.02.2023 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2023-Finanzergebnisse von Deutsche Bank rechnen Experten am 01.02.2024.

Den erwarteten Gewinn je Deutsche Bank-Aktie für das Jahr 2021 setzen Experten auf 1,21 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

