Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittag nahe Vortagesschluss

Blick auf Aktienkurs

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von Deutsche Bank. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Deutsche Bank-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 11,94 EUR.

Mit einem Wert von 11,94 EUR bewegte sich die Deutsche Bank-Aktie um 11:48 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Die Deutsche Bank-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 12,01 EUR. In der Spitze büßte die Deutsche Bank-Aktie bis auf 11,93 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 11,99 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.330.513 Deutsche Bank-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 09.01.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,85 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Deutsche Bank-Aktie damit 7,10 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.03.2023 bei 7,95 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Deutsche Bank-Aktie mit einem Verlust von 33,47 Prozent wieder erreichen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 14,86 EUR aus.

Deutsche Bank veröffentlichte am 25.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,56 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Bank 0,57 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7.100,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.918,00 EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 01.02.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 30.01.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Deutsche Bank.

Experten taxieren den Deutsche Bank-Gewinn für das Jahr 2023 auf 2,02 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Größter Börsengang in 2023: So hat sich die SCHOTT Pharma-Aktie seit ihrem IPO entwickelt - und so könnte es in 2024 nun weitergehen

Commerzbank-Aktie fällt zurück: Bank of America-Abstufung zieht Commerzbank weiter nach unten

Deutsche Bank-Aktie trotzdem stark: Immer mehr Beschwerden und Klagen gegen Deutsche Bank-Tochter Postbank