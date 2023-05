Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank tendiert am Dienstagmittag um Nulllinie

Die Deutsche Bank-Aktie zeigte sich um 11:48 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 9,86 EUR an der Tafel. Bei 9,91 EUR markierte die Deutsche Bank-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die höchsten Verluste verbuchte die Deutsche Bank-Aktie bis auf 9,77 EUR. Bei 9,85 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 2.816.715 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Bei 12,36 EUR erreichte der Titel am 30.01.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 25,39 Prozent Plus fehlen der Deutsche Bank-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 7,25 EUR am 04.10.2022. Das 52-Wochen-Tief könnte die Deutsche Bank-Aktie mit einem Verlust von 26,47 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 14,36 EUR.

Am 27.04.2023 hat Deutsche Bank in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,61 EUR gegenüber 0,55 EUR im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,80 Prozent auf 7.680,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7.328,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Deutsche Bank-Bilanz für Q2 2023 wird am 26.07.2023 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 24.07.2024.

In der Deutsche Bank-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 1,99 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

