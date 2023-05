Deutsche Bank Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von Deutsche Bank

Der Deutsche Bank-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 9,82 EUR. Im Tief verlor die Deutsche Bank-Aktie bis auf 9,79 EUR. Mit einem Wert von 9,85 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Deutsche Bank-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 529.072 Stück gehandelt.

Am 30.01.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 12,36 EUR. Der derzeitige Kurs der Deutsche Bank-Aktie liegt somit 20,56 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,25 EUR. Dieser Wert wurde am 04.10.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,18 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 14,36 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Deutsche Bank am 27.04.2023 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,61 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,55 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7.680,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,80 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Deutsche Bank einen Umsatz von 7.328,00 EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Deutsche Bank am 26.07.2023 vorlegen. Schätzungsweise am 24.07.2024 dürfte Deutsche Bank die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,99 EUR je Deutsche Bank-Aktie.

Redaktion finanzen.net

