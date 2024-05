Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Donnerstagvormittag höher

Deutsche Bank im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Deutsche Bank. Im XETRA-Handel gewannen die Deutsche Bank-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Im XETRA-Handel gewannen die Deutsche Bank-Papiere um 09:06 Uhr 0,3 Prozent. Im Tageshoch stieg die Deutsche Bank-Aktie bis auf 15,58 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 15,56 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 76.503 Deutsche Bank-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 26.04.2024 auf bis zu 17,01 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,39 Prozent hinzugewinnen. Am 27.06.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,90 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Bank-Aktie derzeit noch 42,76 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Bank-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,663 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Deutsche Bank 0,450 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 16,92 EUR.

Deutsche Bank ließ sich am 25.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,63 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,56 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 23,52 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 17,26 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 13,97 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Deutsche Bank am 24.07.2024 vorlegen. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Deutsche Bank möglicherweise am 23.07.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Deutsche Bank-Gewinn in Höhe von 2,20 EUR je Aktie aus.

