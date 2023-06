Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Vormittag mit roter Tendenz

Die Deutsche Bank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 9,25 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Deutsche Bank-Aktie bis auf 9,22 EUR. Bei 9,25 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 258.233 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Am 30.01.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,36 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 33,63 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 04.10.2022 Kursverluste bis auf 7,25 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Deutsche Bank-Aktie mit einem Verlust von 21,64 Prozent wieder erreichen.

Analysten bewerten die Deutsche Bank-Aktie im Durchschnitt mit 14,36 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Bank am 27.04.2023. Das EPS wurde auf 0,61 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Bank 0,55 EUR je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Deutsche Bank in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,80 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7.680,00 EUR im Vergleich zu 7.328,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Deutsche Bank-Bilanz für Q2 2023 wird am 26.07.2023 erwartet. Deutsche Bank dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 24.07.2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Bank im Jahr 2023 1,99 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

