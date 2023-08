Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittag gefragt

Blick auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Deutsche Bank. Zuletzt wies die Deutsche Bank-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 9,86 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel

Um 11:48 Uhr wies die Deutsche Bank-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 9,86 EUR nach oben. Kurzfristig markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 9,96 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 9,87 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.139.817 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Am 30.01.2023 markierte das Papier bei 12,36 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 25,43 Prozent über dem aktuellen Kurs der Deutsche Bank-Aktie. Am 04.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,25 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 26,45 Prozent.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 14,65 EUR aus.

Am 26.07.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,19 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,33 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7.409,00 EUR umgesetzt, gegenüber 6.650,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Deutsche Bank wird am 25.10.2023 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 23.10.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,98 EUR je Deutsche Bank-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

DAX 40-Titel Deutsche Bank-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Deutsche Bank verdient

Country Garden-Aktie erneut im Abwärtstrend: Country Garden setzt Anleihenhandel weiter aus - Anleihen bei BlackRock, Deutsche Bank & Co.

US-Autobauer vor möglicher Streikaktion: Gewerkschaft legt Grundlagen