Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittwochvormittag in Grün

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Deutsche Bank. Zuletzt stieg die Deutsche Bank-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 9,91 EUR.

Die Deutsche Bank-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 9,91 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Deutsche Bank-Aktie bisher bei 9,92 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 9,87 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 211.268 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 30.01.2023 auf bis zu 12,36 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Deutsche Bank-Aktie mit einem Kursplus von 24,81 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.10.2022 bei 7,25 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 26,81 Prozent könnte die Deutsche Bank-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 14,65 EUR aus.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Bank am 26.07.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,19 EUR gegenüber 0,33 EUR im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,41 Prozent auf 7.409,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6.650,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Deutsche Bank am 25.10.2023 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 23.10.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Bank ein EPS in Höhe von 1,98 EUR in den Büchern stehen haben wird.

