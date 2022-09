Deutsche Bank Aktie News: Anleger schicken Deutsche Bank am Mittag ins Minus

Die Deutsche Bank-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr um 2,1 Prozent auf 8,84 EUR ab. Das Tagestief markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 8,80 EUR. Bei 9,04 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4.686.926 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Am 10.02.2022 markierte das Papier bei 14,64 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Deutsche Bank-Aktie somit 39,58 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.07.2022 bei 7,53 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,51 Prozent.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 12,96 EUR aus.

Deutsche Bank veröffentlichte am 11.08.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 0,33 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Bank 0,20 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,02 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6.214,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6.650,00 EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 26.10.2022 erwartet. Experten erwarten die Q3 2023-Kennzahlen am 25.10.2023.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Bank-Aktie in Höhe von 1,21 EUR im Jahr 2021 aus.

