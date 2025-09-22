Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank zeigt sich am Mittag fester

So entwickelt sich Deutsche Bank

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Deutsche Bank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Plus bei 31,07 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Bank nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 1,0 Prozent auf 31,07 EUR. Im Tageshoch stieg die Deutsche Bank-Aktie bis auf 31,37 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 31,02 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.798.340 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Am 15.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 32,21 EUR. Gewinne von 3,67 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.09.2024 bei 14,93 EUR. Derzeit notiert die Deutsche Bank-Aktie damit 108,05 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,00 EUR, nach 0,680 EUR im Jahr 2024. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 31,09 EUR.

Deutsche Bank ließ sich am 24.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,49 EUR gegenüber -0,28 EUR im Vorjahresquartal. Mit einem Umsatz von 15,03 Mrd. EUR, gegenüber 17,23 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 12,77 Prozent präsentiert.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Bank im Jahr 2025 2,90 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Änderungen in EURO STOXX 50, Stoxx Europe 50, FTSE 100 und S&P 500: Aktien von Siemens Energy, Rheinmetall und Robinhood betroffen

DZ BANK veröffentlicht Investment-Empfehlung: Deutsche Bank-Aktie mit Kaufen

Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT vor neuen Wachstumschancen?