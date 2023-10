Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank verzeichnet am Montagmittag Verluste

Aktie im Fokus

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 9,51 EUR.

Die Deutsche Bank-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 9,51 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Deutsche Bank-Aktie bis auf 9,50 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 9,56 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2.156.124 Deutsche Bank-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 12,36 EUR. Dieser Kurs wurde am 30.01.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 30,00 Prozent könnte die Deutsche Bank-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 24.03.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 7,95 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 16,45 Prozent würde die Deutsche Bank-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 14,66 EUR.

Am 26.07.2023 legte Deutsche Bank die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Das EPS lag bei 0,19 EUR. Im letzten Jahr hatte Deutsche Bank einen Gewinn von 0,33 EUR je Aktie eingefahren. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7.409,00 EUR umgesetzt, gegenüber 6.650,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Deutsche Bank am 25.10.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Deutsche Bank-Anleger Experten zufolge am 30.01.2025 werfen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Bank ein EPS in Höhe von 1,99 EUR in den Büchern stehen haben wird.

