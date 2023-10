Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank verzeichnet am Vormittag kaum Ausschläge

Kurs der Deutsche Bank

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von Deutsche Bank. Zum Vortag unverändert notierte die Deutsche Bank-Aktie zuletzt im Tradegate-Handel bei 9,57 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die Deutsche Bank-Aktie um 09:21 Uhr im Tradegate-Handel bei 9,57 EUR. Die Deutsche Bank-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 9,60 EUR aus. Die Deutsche Bank-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 9,55 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 9,59 EUR. Bisher wurden heute 82.700 Deutsche Bank-Aktien gehandelt.

Bei 12,45 EUR markierte der Titel am 02.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 30,14 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 7,97 EUR am 24.03.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Bank-Aktie derzeit noch 16,72 Prozent Luft nach unten.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 14,66 EUR für die Deutsche Bank-Aktie aus.

Deutsche Bank ließ sich am 26.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,19 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,33 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,41 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6.650,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7.409,00 EUR ausgewiesen.

Die Deutsche Bank-Bilanz für Q3 2023 wird am 25.10.2023 erwartet. Am 30.01.2025 wird Deutsche Bank schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,99 EUR je Deutsche Bank-Aktie belaufen.

