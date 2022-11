Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittag im Aufwind

Die Deutsche Bank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 10,21 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 10,24 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 10,21 EUR. Bisher wurden via XETRA 2.058.560 Deutsche Bank-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 10.02.2022 auf bis zu 14,64 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 30,24 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 7,25 EUR am 03.10.2022. Derzeit notiert die Deutsche Bank-Aktie damit 40,85 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 13,14 EUR an.

Am 11.08.2022 lud Deutsche Bank zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,33 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,20 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6.650,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,83 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Deutsche Bank einen Umsatz von 6.000,00 EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 02.02.2023 erwartet. Experten kalkulieren am 01.02.2024 mit der Veröffentlichung der Q4 2023-Bilanz von Deutsche Bank.

Der Gewinn 2021 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,21 EUR je Deutsche Bank-Aktie belaufen.

