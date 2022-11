Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank tendiert am Mittwochvormittag fester

Im XETRA-Handel gewannen die Deutsche Bank-Papiere um 09:22 Uhr 0,1 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 10,24 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 10,21 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 403.909 Deutsche Bank-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.02.2022 bei 14,64 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 30,45 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 03.10.2022 bei 7,25 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 40,43 Prozent.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 13,14 EUR an.

Am 11.08.2022 legte Deutsche Bank die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor. Das EPS lag bei 0,33 EUR. Im letzten Jahr hatte Deutsche Bank einen Gewinn von 0,20 EUR je Aktie eingefahren. Im abgelaufenen Quartal hat Deutsche Bank 6.650,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6.000,00 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 02.02.2023 dürfte Deutsche Bank Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können Deutsche Bank-Anleger Experten zufolge am 01.02.2024 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Bank im Jahr 2021 1,21 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

JPMorgan-Aktie dreht ins Minus: Bankenregulierer halten JPMorgan für systemrelevanteste Bank der Welt

Deutsche Bank-Aktie etwas stärker: G-SIB-Status der Deutschen Bank bleibt für 2024 gleich

Deutsche Bank-Aktie fester: Deutsche Bank-Chef will europäischen Heimatmarkt etablieren

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Bank AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Bank AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Bank AG

Bildquellen: D K Grove / Shutterstock.com