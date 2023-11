Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank büßt am Nachmittag ein

Kurs der Deutsche Bank

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Deutsche Bank-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 11,10 EUR abwärts.

Die Deutsche Bank-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 11,10 EUR. In der Spitze büßte die Deutsche Bank-Aktie bis auf 11,04 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 11,09 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Bank-Aktien beläuft sich auf 1.985.935 Stück.

Am 30.01.2023 markierte das Papier bei 12,36 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Deutsche Bank-Aktie mit einem Kursplus von 11,41 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,95 EUR. Dieser Wert wurde am 24.03.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Bank-Aktie derzeit noch 28,40 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Bank-Aktie wird bei 14,66 EUR angegeben.

Am 25.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,56 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,57 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 7.100,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6.918,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Deutsche Bank am 01.02.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 30.01.2025.

In der Deutsche Bank-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,00 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Deutsche Bank-Aktie wechselt ins Minus: Deutsche Bank entgeht EU-Strafe

Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Start Zuschläge

Gute Stimmung in Frankfurt: DAX zum Start mit Kursplus