Deutsche Bank Aktie News: Anleger greifen bei Deutsche Bank am Mittwochmittag zu

Kurs der Deutsche Bank

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Deutsche Bank. Die Deutsche Bank-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 12,10 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Deutsche Bank-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 12,10 EUR. Bei 12,14 EUR markierte die Deutsche Bank-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 12,08 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.398.911 Deutsche Bank-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.01.2024 bei 12,85 EUR. Mit einem Zuwachs von 6,21 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.03.2023 bei 7,95 EUR. Der aktuelle Kurs der Deutsche Bank-Aktie ist somit 34,35 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 14,72 EUR.

Am 25.10.2023 legte Deutsche Bank die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. In Sachen EPS wurden 0,56 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Bank 0,57 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 7.100,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 2,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6.918,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 01.02.2024 erwartet. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Deutsche Bank-Anleger Experten zufolge am 30.01.2025 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Bank im Jahr 2023 2,03 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Deutsche Bank-Aktie dennoch fester: Warburg Research senkt Kursziel

Größter Börsengang in 2023: So hat sich die SCHOTT Pharma-Aktie seit ihrem IPO entwickelt - und so könnte es in 2024 nun weitergehen

Commerzbank-Aktie fällt zurück: Bank of America-Abstufung zieht Commerzbank weiter nach unten