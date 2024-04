Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittwochnachmittag mit Kurseinbußen

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 15,35 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 15,35 EUR. Die Deutsche Bank-Aktie gab in der Spitze bis auf 15,28 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 15,43 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4.038.345 Deutsche Bank-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 15,49 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.04.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Bank-Aktie derzeit noch 0,96 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.06.2023 bei 8,90 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Deutsche Bank-Aktie mit einem Verlust von 41,98 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Bank-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,656 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Deutsche Bank 0,450 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 15,35 EUR je Deutsche Bank-Aktie aus.

Deutsche Bank gewährte am 01.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,67 EUR gegenüber 0,92 EUR im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6,68 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 6,32 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Deutsche Bank am 25.04.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 23.07.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,16 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX liegt schlussendlich im Plus

DAX aktuell: DAX letztendlich mit positivem Vorzeichen

LUS-DAX-Handel aktuell: So performt der LUS-DAX nachmittags