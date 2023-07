Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Montagmittag mit Kurseinbußen

Blick auf Deutsche Bank-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 10,18 EUR.

Die Deutsche Bank-Aktie musste um 11:47 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 10,18 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Deutsche Bank-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 10,13 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 10,16 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.794.245 Deutsche Bank-Aktien.

Am 30.01.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 12,36 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 21,41 Prozent könnte die Deutsche Bank-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 7,25 EUR fiel das Papier am 04.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,81 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Bank-Aktie.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Deutsche Bank-Aktie bei 14,41 EUR.

Deutsche Bank ließ sich am 27.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,61 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Deutsche Bank ein EPS von 0,55 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7.680,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.328,00 EUR in den Büchern standen.

Die Deutsche Bank-Bilanz für Q2 2023 wird am 26.07.2023 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 23.10.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,96 EUR je Aktie in den Deutsche Bank-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

DAX 40-Wert Deutsche Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Deutsche Bank-Investment abgeworfen

Geschichte des DAX: Diese Aktien gehören zu den ewigen DAX-Werten - interessante Umfirmierungen berücksichtigt

Deutsche Bank-Aktie trotzdem in Grün: Deutsche Bank in den USA zu Strafe in dreistelliger Millionenhöhe verdonnert