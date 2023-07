Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Montagnachmittag im Plus

Aktie im Fokus

Die Aktie von Deutsche Bank zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Deutsche Bank legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 10,23 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für das Deutsche Bank-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 10,23 EUR. Bei 10,31 EUR erreichte die Deutsche Bank-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 10,16 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 4.235.790 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.01.2023 bei 12,36 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Bank-Aktie 20,79 Prozent zulegen. Bei 7,25 EUR erreichte der Anteilsschein am 04.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 29,17 Prozent würde die Deutsche Bank-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 14,41 EUR für die Deutsche Bank-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Bank am 27.04.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,61 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,55 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Deutsche Bank 7.680,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7.328,00 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 26.07.2023 dürfte Deutsche Bank Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Deutsche Bank-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 23.10.2024.

Den erwarteten Gewinn je Deutsche Bank-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 1,96 EUR fest.

