Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank zeigt sich am Vormittag freundlich

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Deutsche Bank-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 10,28 EUR nach oben.

Die Deutsche Bank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 10,28 EUR. Die Deutsche Bank-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 10,28 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 10,16 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 473.880 Deutsche Bank-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 30.01.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 12,36 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 20,30 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Deutsche Bank-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.10.2022 bei 7,25 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,46 Prozent.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 14,41 EUR.

Deutsche Bank veröffentlichte am 27.04.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,61 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,55 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 7.680,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7.328,00 EUR umgesetzt.

Die Deutsche Bank-Bilanz für Q2 2023 wird am 26.07.2023 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Deutsche Bank rechnen Experten am 23.10.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 1,96 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

