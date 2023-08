Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Donnerstagmittag mit Aufschlag

Aktienentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 9,88 EUR zu.

Die Deutsche Bank-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 9,88 EUR. Der Kurs der Deutsche Bank-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 9,96 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 9,93 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.456.805 Deutsche Bank-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 12,36 EUR. Dieser Kurs wurde am 30.01.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Deutsche Bank-Aktie mit einem Kursplus von 25,13 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,25 EUR. Dieser Wert wurde am 04.10.2022 erreicht. Mit Abgaben von 26,62 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 14,65 EUR für die Deutsche Bank-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Deutsche Bank am 26.07.2023 vor. Das EPS wurde auf 0,19 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,33 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 7.409,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Bank 6.650,00 EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Deutsche Bank am 25.10.2023 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 23.10.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,98 EUR je Deutsche Bank-Aktie.

Redaktion finanzen.net

