Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank reagiert am Donnerstagvormittag positiv

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Deutsche Bank-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 9,94 EUR nach oben.

Die Deutsche Bank-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 9,94 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 9,96 EUR. Mit einem Wert von 9,93 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 178.243 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Am 30.01.2023 erreichte der Anteilsschein mit 12,36 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 24,32 Prozent Plus fehlen der Deutsche Bank-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 7,25 EUR am 04.10.2022. Mit Abgaben von 27,10 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 14,65 EUR.

Deutsche Bank ließ sich am 26.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,19 EUR. Im letzten Jahr hatte Deutsche Bank einen Gewinn von 0,33 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 7.409,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6.650,00 EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 25.10.2023 dürfte Deutsche Bank Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Deutsche Bank möglicherweise am 23.10.2024 präsentieren.

Experten taxieren den Deutsche Bank-Gewinn für das Jahr 2023 auf 1,98 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

ING-Aktie & Co.: Banken erheben weiter höhere Gebühren - Gratiskonten werden weniger

RWE-Aktie, E.ON-Aktie & Co. im Aufwind: Angepasste Zinserwartungen schieben Energie- und Immobilienwerte an

DAX 40-Titel Deutsche Bank-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Deutsche Bank verdient