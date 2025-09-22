DAX23.539 -0,3%ESt505.457 -0,3%Top 10 Crypto15,51 +1,7%Dow46.293 -0,2%Nas22.573 -1,0%Bitcoin95.547 +0,8%Euro1,1789 -0,2%Öl67,77 ±-0,0%Gold3.776 +0,3%
DAX schwächer -- Asiens Börsen freundlich -- Micron Technology mit Gewinnsprung -- SoftBank und Oracle wollen KI-Infrastruktur zusammen mit OpenAI ausbauen -- Goldpreis, BYD, Disney im Fokus
Notierung im Blick

Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Vormittag mit KursVerlusten

24.09.25 09:25 Uhr
Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Deutsche Bank-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,8 Prozent auf 30,35 EUR.

Die Deutsche Bank-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 1,8 Prozent auf 30,35 EUR nach. Die Deutsche Bank-Aktie gab in der Spitze bis auf 30,27 EUR nach. Bei 30,81 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Deutsche Bank-Aktie belief sich zuletzt auf 300.966 Aktien.

Bei 32,21 EUR markierte der Titel am 15.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Bank-Aktie 6,15 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 15,08 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.10.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 50,32 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 0,680 EUR an Deutsche Bank-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,00 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 31,09 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Bank am 24.07.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,49 EUR. Im Vorjahresviertel waren -0,28 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 15,03 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 12,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,23 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.net

