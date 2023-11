Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank steigt am Freitagmittag

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Deutsche Bank. Im XETRA-Handel gewannen die Deutsche Bank-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.

Die Deutsche Bank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 11,19 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 11,19 EUR. Bei 11,15 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 923.547 Deutsche Bank-Aktien gehandelt.

Am 30.01.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 12,36 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,49 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.03.2023 bei 7,95 EUR. Der aktuelle Kurs der Deutsche Bank-Aktie ist somit 28,99 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 14,66 EUR je Deutsche Bank-Aktie an.

Am 25.10.2023 lud Deutsche Bank zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. In Sachen EPS wurden 0,56 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Bank 0,57 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 7.100,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6.918,00 EUR umgesetzt worden waren.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Deutsche Bank wird am 01.02.2024 gerechnet. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Deutsche Bank möglicherweise am 30.01.2025 präsentieren.

Experten taxieren den Deutsche Bank-Gewinn für das Jahr 2023 auf 2,00 EUR je Aktie.

