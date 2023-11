Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Vormittag mit Kursplus

Deutsche Bank im Fokus

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Deutsche Bank-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 11,15 EUR.

Das Papier von Deutsche Bank konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 11,15 EUR. Die Deutsche Bank-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 11,15 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 11,15 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 136.356 Deutsche Bank-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (12,36 EUR) erklomm das Papier am 30.01.2023. Der derzeitige Kurs der Deutsche Bank-Aktie liegt somit 9,79 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 24.03.2023 gab der Anteilsschein bis auf 7,95 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Deutsche Bank-Aktie liegt somit 40,37 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 14,66 EUR je Deutsche Bank-Aktie an.

Deutsche Bank ließ sich am 25.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,56 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Bank noch ein Gewinn pro Aktie von 0,57 EUR in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Deutsche Bank 7.100,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6.918,00 EUR erwirtschaftet worden.

Deutsche Bank dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 01.02.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 30.01.2025.

Experten taxieren den Deutsche Bank-Gewinn für das Jahr 2023 auf 2,00 EUR je Aktie.

