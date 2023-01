Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittwochvormittag mit Abschlägen

Aktien in diesem Artikel

Die Deutsche Bank-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr um 2,4 Prozent auf 11,69 EUR ab. Die Deutsche Bank-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 11,68 EUR ab. Bei 11,83 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 769.859 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.02.2022 bei 14,64 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 20,10 Prozent könnte die Deutsche Bank-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 03.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 7,25 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 61,32 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 14,15 EUR für die Deutsche Bank-Aktie aus.

Am 26.10.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,57 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,20 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 15,30 Prozent auf 6.918,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6.000,00 EUR in den Büchern gestanden.

Deutsche Bank wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 02.02.2023 vorlegen. Am 01.02.2024 wird Deutsche Bank schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2023 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Deutsche Bank-Aktie für das Jahr 2021 setzen Experten auf 1,21 EUR fest.

