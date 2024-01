Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Vormittag mit Verlusten

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Deutsche Bank-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 12,06 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für die Deutsche Bank-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 12,06 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Deutsche Bank-Aktie bis auf 12,03 EUR. Bei 12,12 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Deutsche Bank-Aktie belief sich zuletzt auf 446.571 Aktien.

Am 09.01.2024 markierte das Papier bei 12,85 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Deutsche Bank-Aktie ist somit 6,55 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 24.03.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 7,95 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Bank-Aktie 34,14 Prozent sinken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 14,72 EUR aus.

Am 25.10.2023 hat Deutsche Bank in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,56 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,57 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,63 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6.918,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7.100,00 EUR ausgewiesen.

Am 01.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Deutsche Bank veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 30.01.2025.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Bank ein EPS in Höhe von 2,03 EUR in den Büchern stehen haben wird.

