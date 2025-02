Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank steigt am Vormittag

Blick auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Deutsche Bank. Zuletzt sprang die Deutsche Bank-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 19,88 EUR zu.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 19,88 EUR zu. Bei 19,88 EUR erreichte die Deutsche Bank-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 19,75 EUR. Zuletzt wechselten 208.220 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 19.02.2025 auf bis zu 20,18 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,50 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 27.02.2024 auf bis zu 12,15 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Deutsche Bank-Aktie damit 63,64 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,450 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,679 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 21,19 EUR je Deutsche Bank-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Bank am 30.01.2025. Deutsche Bank hat ein EPS von 0,05 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,65 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 54,10 Prozent auf 7,22 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 15,74 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 29.04.2025 terminiert. Die Veröffentlichung der Deutsche Bank-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 29.04.2026.

Experten taxieren den Deutsche Bank-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,80 EUR je Aktie.

