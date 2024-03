Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittag mit stabiler Tendenz

Deutsche Bank im Blick

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagmittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Deutsche Bank-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 14,18 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Werte in diesem Artikel

Mit einem Kurs von 14,18 EUR zeigte sich die Deutsche Bank-Aktie im XETRA-Handel um 11:48 Uhr kaum verändert. Das bisherige Tageshoch markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 14,23 EUR. Bei 14,12 EUR markierte die Deutsche Bank-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 14,15 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.618.760 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 14,23 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.03.2024 erreicht. Derzeit notiert die Deutsche Bank-Aktie damit 0,35 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 7,95 EUR fiel das Papier am 24.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 43,96 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,451 EUR, nach 0,300 EUR im Jahr 2022. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 14,69 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Deutsche Bank am 01.02.2024 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,67 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,92 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,84 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 6.684,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 6.315,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.04.2024 veröffentlicht. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Deutsche Bank-Anleger Experten zufolge am 24.04.2025 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,15 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich im Plus

Freundlicher Handel: DAX letztendlich mit positivem Vorzeichen

Zuversicht in Frankfurt: Börsianer lassen LUS-DAX am Nachmittag steigen