Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Montagvormittag mit roter Tendenz

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Bank nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 14,14 EUR.

Um 09:06 Uhr fiel die Deutsche Bank-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 14,14 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Deutsche Bank-Aktie bei 14,12 EUR. Bei 14,15 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 222.670 Deutsche Bank-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 13,99 EUR erreichte der Titel am 21.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,10 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 7,95 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.03.2023). Mit einem Abschlag von mindestens 43,83 Prozent könnte die Deutsche Bank-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Deutsche Bank-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,451 EUR ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 14,69 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Deutsche Bank am 01.02.2024 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,67 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,92 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6.684,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.315,00 EUR in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 25.04.2024 dürfte Deutsche Bank Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 24.04.2025 erwartet.

In der Deutsche Bank-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,15 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

