Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank büßt am Dienstagvormittag ein

Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Bank nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 1,5 Prozent auf 9,75 EUR. Im Tief verlor die Deutsche Bank-Aktie bis auf 9,68 EUR. Mit einem Wert von 9,79 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 647.713 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 12,36 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.01.2023). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 21,12 Prozent über dem aktuellen Kurs der Deutsche Bank-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.10.2022 (7,25 EUR). Mit einem Kursverlust von 34,52 Prozent würde die Deutsche Bank-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 14,41 EUR.

Deutsche Bank ließ sich am 02.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6.315,00 EUR umgesetzt, gegenüber 6.000,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Deutsche Bank wird die nächste Bilanz für Q1 2023 voraussichtlich am 27.04.2023 vorlegen. Die Veröffentlichung der Deutsche Bank-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 24.07.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 1,90 EUR je Deutsche Bank-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Wochenauftakt an der Börse Frankfurt: DAX letztlich kaum bewegt - 16.000er-Marke bleibt in Sichtweite

Deutsche Bank-Aktie legt zu: Deutsche Bank beruft Friederike Rotsch zur Chefjustiziarin

Schuldscheine: Das sind die Vor- und Nachteile für Anleger

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Bank AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Bank AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Bank AG

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com