Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittag im Minus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Deutsche Bank-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 15,21 EUR abwärts.

Die Deutsche Bank-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 15,21 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 15,00 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 15,33 EUR. Der Tagesumsatz der Deutsche Bank-Aktie belief sich zuletzt auf 3.434.067 Aktien.

Bei 15,49 EUR erreichte der Titel am 24.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Bank-Aktie derzeit noch 1,84 Prozent Luft nach oben. Am 27.06.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 8,90 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Deutsche Bank-Aktie liegt somit 70,89 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,656 EUR, nach 0,450 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 15,35 EUR je Deutsche Bank-Aktie an.

Deutsche Bank ließ sich am 01.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,67 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,92 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 6,68 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,32 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 24.07.2024 terminiert. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Deutsche Bank möglicherweise am 23.07.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,16 EUR je Deutsche Bank-Aktie.

