Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank steigt am Donnerstagnachmittag stark

Die Aktie von Deutsche Bank zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 7,3 Prozent auf 16,53 EUR zu.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Deutsche Bank zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 7,3 Prozent auf 16,53 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 16,64 EUR. Bei 15,33 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Bank-Aktien beläuft sich auf 21.971.472 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 25.04.2024 auf bis zu 16,64 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,67 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 8,90 EUR ab. Abschläge von 46,14 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Deutsche Bank seine Aktionäre 2023 mit 0,450 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,656 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 15,35 EUR für die Deutsche Bank-Aktie.

Am 01.02.2024 legte Deutsche Bank die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. In Sachen EPS wurden 0,67 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Bank 0,92 EUR je Aktie eingenommen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6,68 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 6,32 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 24.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 23.07.2025 dürfte Deutsche Bank die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Deutsche Bank-Gewinn in Höhe von 2,16 EUR je Aktie aus.

