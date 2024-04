Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Donnerstagvormittag im Minus

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Deutsche Bank-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,6 Prozent auf 15,16 EUR.

Die Deutsche Bank-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,6 Prozent auf 15,16 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Deutsche Bank-Aktie bis auf 15,08 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 15,33 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 715.370 Deutsche Bank-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.04.2024 bei 15,49 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,20 Prozent über dem aktuellen Kurs der Deutsche Bank-Aktie. Bei 8,90 EUR fiel das Papier am 27.06.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Bank-Aktie 70,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Deutsche Bank-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,450 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,656 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 15,35 EUR je Deutsche Bank-Aktie an.

Deutsche Bank ließ sich am 01.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,67 EUR, nach 0,92 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,84 Prozent auf 6,68 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,32 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 24.07.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 23.07.2025.

Experten taxieren den Deutsche Bank-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,16 EUR je Aktie.

