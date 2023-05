Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank fällt am Mittag

Das Papier von Deutsche Bank befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 9,69 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Deutsche Bank-Aktie ging bis auf 9,48 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 9,74 EUR. Zuletzt wechselten 2.523.750 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Am 30.01.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,36 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 27,55 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 7,25 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Deutsche Bank-Aktie mit einem Verlust von 25,21 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 14,36 EUR je Deutsche Bank-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Deutsche Bank am 27.04.2023 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,61 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Bank 0,55 EUR je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7.680,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,80 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Deutsche Bank einen Umsatz von 7.328,00 EUR eingefahren.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.07.2023 veröffentlicht. Deutsche Bank dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 24.07.2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Bank im Jahr 2023 1,99 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

