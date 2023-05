Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank büßt am Nachmittag ein

Die Deutsche Bank-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 9,71 EUR abwärts. Der Kurs der Deutsche Bank-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 9,48 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 9,74 EUR. Bisher wurden heute 3.976.103 Deutsche Bank-Aktien gehandelt.

Am 30.01.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 12,36 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Deutsche Bank-Aktie mit einem Kursplus von 27,27 Prozent wieder erreichen. Bei 7,25 EUR fiel das Papier am 04.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Bank-Aktie 33,99 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Bank-Aktie bei 14,36 EUR.

Am 27.04.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,61 EUR, nach 0,55 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7.680,00 EUR – ein Plus von 4,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Bank 7.328,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 26.07.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Deutsche Bank veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 24.07.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Bank einen Gewinn von 1,99 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Zahlreiche Veränderungen: Diese US-Aktien zählten im ersten Quartal 2023 zum Depot der Commerzbank

Deutsche Bank-Aktie klar im Minus: Deutsche Bank ist Kronzeugin bei Absprachen im britischen Bondmarkt

So nutzt die Finanzwelt das Metaverse

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Bank AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Bank AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Bank AG

Bildquellen: Martynova Anna / Shutterstock.com