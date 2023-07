Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank steigt am Dienstagmittag

Kurs der Deutsche Bank

Die Aktie von Deutsche Bank zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Deutsche Bank-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 10,34 EUR.

Um 11:48 Uhr wies die Deutsche Bank-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 10,34 EUR nach oben. Im Tageshoch stieg die Deutsche Bank-Aktie bis auf 10,37 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 10,33 EUR. Bisher wurden via XETRA 3.397.541 Deutsche Bank-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (12,36 EUR) erklomm das Papier am 30.01.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 19,51 Prozent über dem aktuellen Kurs der Deutsche Bank-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 7,25 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 29,92 Prozent könnte die Deutsche Bank-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 14,41 EUR je Deutsche Bank-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Bank am 27.04.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,61 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,55 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7.680,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,80 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Deutsche Bank einen Umsatz von 7.328,00 EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Deutsche Bank am 26.07.2023 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Deutsche Bank rechnen Experten am 23.10.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Bank-Aktie in Höhe von 1,96 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

DAX 40-Wert Deutsche Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Deutsche Bank-Investment abgeworfen

Geschichte des DAX: Diese Aktien gehören zu den ewigen DAX-Werten - interessante Umfirmierungen berücksichtigt

Deutsche Bank-Aktie trotzdem in Grün: Deutsche Bank in den USA zu Strafe in dreistelliger Millionenhöhe verdonnert