Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank zeigt sich am Mittag fester

Die Aktie von Deutsche Bank zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Deutsche Bank-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 31,82 EUR nach oben.

Im XETRA-Handel gewannen die Deutsche Bank-Papiere um 11:48 Uhr 0,4 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 31,85 EUR. Bei 31,60 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Deutsche Bank-Aktie belief sich zuletzt auf 708.931 Aktien.

Bei 31,85 EUR markierte der Titel am 25.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 0,09 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 13,81 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.09.2024). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Bank-Aktie 56,59 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Deutsche Bank-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,680 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,00 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 28,77 EUR für die Deutsche Bank-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Bank am 24.07.2025. Das EPS wurde auf 0,49 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Bank -0,28 EUR je Aktie verdient. Umsatzseitig standen 15,03 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 12,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Bank 17,23 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Bank im Jahr 2025 2,90 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

