Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank verteuert sich am Dienstagmittag

Um 12:22 Uhr stieg die Deutsche Bank-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 9,16 EUR. In der Spitze gewann die Deutsche Bank-Aktie bis auf 9,24 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 9,20 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4.200.231 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Am 10.02.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 14,64 EUR. Mit einem Zuwachs von 37,41 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 03.10.2022 bei 7,25 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 26,36 Prozent könnte die Deutsche Bank-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Bank-Aktie bei 12,86 EUR.

Deutsche Bank ließ sich am 11.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,33 EUR gegenüber 0,20 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Deutsche Bank 6.650,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6.214,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 26.10.2022 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2023 rechnen Experten am 01.02.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Bank einen Gewinn von 1,21 EUR je Aktie in der Bilanz 2021 stehen haben dürfte.

