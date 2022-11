Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank tendiert am Vormittag fester

Um 09:22 Uhr wies die Deutsche Bank-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 10,53 EUR nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 10,56 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 10,50 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 781.627 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (14,64 EUR) erklomm das Papier am 10.02.2022. Mit einem Zuwachs von mindestens 28,04 Prozent könnte die Deutsche Bank-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 7,25 EUR erreichte der Anteilsschein am 03.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Deutsche Bank-Aktie liegt somit 45,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 13,36 EUR.

Deutsche Bank gewährte am 11.08.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,33 EUR, nach 0,20 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz wurden 6.650,00 EUR gegenüber 6.000,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Deutsche Bank dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 02.02.2023 präsentieren. Die Veröffentlichung der Deutsche Bank-Ergebnisse für Q4 2023 erwarten Experten am 01.02.2024.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Bank im Jahr 2021 1,21 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

