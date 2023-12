Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittag höher

Deutsche Bank im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Deutsche Bank. Zuletzt wies die Deutsche Bank-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 12,38 EUR nach oben.

Die Deutsche Bank-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 17:35 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 12,38 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Deutsche Bank-Aktie bisher bei 12,40 EUR. Bei 12,28 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 5.764.240 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.12.2023 bei 12,40 EUR. Derzeit notiert die Deutsche Bank-Aktie damit 0,13 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 7,95 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 35,82 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Bank-Aktie.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 14,85 EUR an.

Deutsche Bank ließ sich am 25.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,56 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,57 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,63 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6.918,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7.100,00 EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 01.02.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Deutsche Bank rechnen Experten am 30.01.2025.

Experten taxieren den Deutsche Bank-Gewinn für das Jahr 2023 auf 2,01 EUR je Aktie.

