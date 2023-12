Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Aktienentwicklung

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Deutsche Bank konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 12,38 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Deutsche Bank-Papiere um 17:35 Uhr 0,8 Prozent. Die Deutsche Bank-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 12,40 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 12,28 EUR. Zuletzt wechselten 5.764.240 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 12,40 EUR erreichte der Titel am 22.12.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,13 Prozent hinzugewinnen. Am 24.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 7,95 EUR. Derzeit notiert die Deutsche Bank-Aktie damit 55,82 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 14,85 EUR an.

Am 25.10.2023 äußerte sich Deutsche Bank zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,56 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,57 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7.100,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.918,00 EUR in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.02.2024 erfolgen. Experten kalkulieren am 30.01.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Deutsche Bank.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Bank im Jahr 2023 2,01 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

