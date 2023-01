Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Vormittag stärker

Die Deutsche Bank-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 11,99 EUR. Der Kurs der Deutsche Bank-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 12,04 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 11,98 EUR. Der Tagesumsatz der Deutsche Bank-Aktie belief sich zuletzt auf 616.263 Aktien.

Am 10.02.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 14,64 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Deutsche Bank-Aktie liegt somit 18,09 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 03.10.2022 bei 7,25 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 65,37 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 14,15 EUR je Deutsche Bank-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Bank am 26.10.2022. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,57 EUR gegenüber 0,20 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Deutsche Bank im vergangenen Quartal 6.918,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Deutsche Bank 6.000,00 EUR umsetzen können.

Am 02.02.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz am 01.02.2024.

Der Gewinn 2021 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,21 EUR je Deutsche Bank-Aktie belaufen.

