Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank gibt am Freitagmittag ab

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Deutsche Bank-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 12,05 EUR abwärts.

Das Papier von Deutsche Bank befand sich um 11:47 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 12,05 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Deutsche Bank-Aktie bisher bei 11,99 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 12,05 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.338.671 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 12,85 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.01.2024). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Deutsche Bank-Aktie somit 6,22 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 7,95 EUR am 24.03.2023. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Bank-Aktie 34,09 Prozent sinken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 14,72 EUR aus.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Bank am 25.10.2023. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,56 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,57 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig wurden 7.100,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Bank 6.918,00 EUR umgesetzt.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.02.2024 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Deutsche Bank rechnen Experten am 30.01.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Bank einen Gewinn von 2,03 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

