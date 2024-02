Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank tendiert am Montagmittag seitwärts

Aktienkurs aktuell

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagmittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Deutsche Bank-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 12,39 EUR an der Tafel.

Bei der Deutsche Bank-Aktie ließ sich um 11:48 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 12,39 EUR. Der Kurs der Deutsche Bank-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 12,42 EUR zu. Die höchsten Verluste verbuchte die Deutsche Bank-Aktie bis auf 12,33 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 12,37 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.065.884 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.02.2024 bei 12,92 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,24 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Deutsche Bank-Aktie. Am 24.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 7,95 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Bank-Aktie 55,97 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR an Deutsche Bank-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,451 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 14,69 EUR für die Deutsche Bank-Aktie aus.

Deutsche Bank gewährte am 01.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,67 EUR, nach 0,92 EUR im Vorjahresvergleich. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,84 Prozent auf 6.684,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6.315,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 25.04.2024 dürfte Deutsche Bank Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 24.04.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Deutsche Bank-Gewinn in Höhe von 2,16 EUR je Aktie aus.

