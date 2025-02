Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittwochnachmittag stärker

Notierung im Fokus

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Deutsche Bank-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,9 Prozent auf 20,70 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,9 Prozent auf 20,70 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Deutsche Bank-Aktie sogar auf 20,73 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 20,39 EUR. Von der Deutsche Bank-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5.861.763 Stück gehandelt.

Am 26.02.2025 markierte das Papier bei 20,73 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,17 Prozent könnte die Deutsche Bank-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.02.2024 bei 12,15 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Bank-Aktie 70,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Deutsche Bank-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,450 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,679 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 21,19 EUR an.

Am 30.01.2025 legte Deutsche Bank die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,05 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Bank ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,65 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 54,10 Prozent auf 7,22 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Bank 15,74 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 29.04.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Deutsche Bank-Anleger Experten zufolge am 29.04.2026 werfen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,80 EUR je Deutsche Bank-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Zahlreiche Verkäufe: Diese US-Aktien hatte die Deutsche Bank im vierten Quartal 2024 im Depot

DAX-Handel aktuell: DAX gibt zum Handelsende nach

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX letztendlich auf grünem Terrain