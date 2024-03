Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Dienstagnachmittag fester

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Deutsche Bank zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 14,28 EUR.

Die Deutsche Bank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 14,28 EUR. Im Tageshoch stieg die Deutsche Bank-Aktie bis auf 14,29 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 14,14 EUR. Der Tagesumsatz der Deutsche Bank-Aktie belief sich zuletzt auf 2.692.473 Aktien.

Bei einem Wert von 14,29 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (26.03.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,07 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.03.2023 bei 8,62 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Bank-Aktie 39,60 Prozent sinken.

Deutsche Bank-Anleger erhielten im Jahr 2022 eine Dividende von 0,300 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,451 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 14,69 EUR für die Deutsche Bank-Aktie.

Deutsche Bank ließ sich am 01.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,67 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,92 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6.684,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.315,00 EUR in den Büchern standen.

Deutsche Bank dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 25.04.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 24.04.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,15 EUR je Aktie belaufen.

