Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Dienstagvormittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Deutsche Bank-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 14,17 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Bank nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,2 Prozent auf 14,17 EUR. Die Deutsche Bank-Aktie zog in der Spitze bis auf 14,21 EUR an. Bei 14,14 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 277.280 Deutsche Bank-Aktien.

Bei 14,23 EUR markierte der Titel am 25.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,41 Prozent. Am 28.03.2023 gab der Anteilsschein bis auf 8,62 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Deutsche Bank-Aktie damit 64,33 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Deutsche Bank-Aktionäre im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,451 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 14,69 EUR.

Deutsche Bank ließ sich am 01.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,67 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Deutsche Bank ein EPS von 0,92 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 6.684,00 EUR gegenüber 6.315,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.04.2024 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 24.04.2025.

Den erwarteten Gewinn je Deutsche Bank-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,15 EUR fest.

