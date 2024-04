Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktie im Fokus

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Deutsche Bank-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 16,64 EUR.

Die Deutsche Bank-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 16,64 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Deutsche Bank-Aktie bisher bei 16,51 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 16,71 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 10.125.233 Deutsche Bank-Aktien.

Bei 17,01 EUR markierte der Titel am 26.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Deutsche Bank-Aktie damit 2,21 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 8,90 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 46,49 Prozent.

Zuletzt erhielten Deutsche Bank-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,450 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,656 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 15,91 EUR für die Deutsche Bank-Aktie aus.

Deutsche Bank ließ sich am 01.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,67 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,92 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Deutsche Bank im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,84 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6,68 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 6,32 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 24.07.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Deutsche Bank veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Deutsche Bank-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 23.07.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,18 EUR je Aktie in den Deutsche Bank-Büchern.

